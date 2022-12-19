На Вінниччині збито один дрон-камікадзе - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Вінницькій області було знищено один ворожий дрон-камікадзе. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.
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«Нашими повітряними силами і протиповітряною обороною різних підрозділів було знищено в нашій зоні відповідальності 11 «Shahed», один - на Вінничині, решта - Миколаївщина, Херсонщина», - розповіла Гуменюк.
Доповнення
У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Загалом із 35 дронів ППО "відмінусувало" 30 одиниць.