В Винницкой области задержан криминальный авторитет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Винницкой области в городе Гайсин задержан криминальный авторитет "Леха Гайсинский" и его приспешники во время вымогательства у предпринимателя 2000 тысячи долларов, угрожая физической расправой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Виннцкая область. Преступный авторитет "Леха Гайсинский" и его друзья задержаны полицией за вымогательство в Гайсине уже в привычной позе - лицом к земле, как и должно быть с этими лицами", - написал Аброськин.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство - ред.) правоохранители с привлечением спецподразделения КОРД задержали трех человек во время получения ими 500 долларов США.
По предварительной информации, злоумышленники требовали у предпринимателя, угрожая физической расправой, 2 тысячи долларов США.
Напомним, полиция Киева разоблачила "сходку" криминальных авторитетов в столице, которую организовал вор в законе по прозвищу "Сфан".