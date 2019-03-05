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На Вінниччині затримано кримінального авторитета

На Вінниччині затримано кримінального авторитета

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На Вінниччині у місті Гайсин затримано кримінального авторитета “Льоху Гайсинського” та його поплічників під час вимагання у підприємця 2000 тисячі доларів, погрожуючи фізичною розправою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.

“Вінничина. Злочинний авторитет „Льоха Гайсинський“ та його друзі затримані поліцією під час вимагання грошей у Гайсину вже у звичній позі — обличчям до землі, як й повинно бути з цими особами”, — написав Аброськін.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.189 КК України (вимагання) правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб під час отримання ними 500 доларів США.

За попередньою інформацією, зловмисники вимагали у підприємця, погрожуючи фізичною розправою, 2000 доларів США.

Нагадаємо, поліція Києва викрила “сходку” кримінальних авторитетів у столиці, яку організував злодій у законі на прізвисько “Сфан”.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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