На Вінниччині затримано кримінального авторитета

“Вінничина. Злочинний авторитет „Льоха Гайсинський“ та його друзі затримані поліцією під час вимагання грошей у Гайсину вже у звичній позі — обличчям до землі, як й повинно бути з цими особами”, — написав Аброськін.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.189 КК України (вимагання) правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб під час отримання ними 500 доларів США.

За попередньою інформацією, зловмисники вимагали у підприємця, погрожуючи фізичною розправою, 2000 доларів США.

Нагадаємо, поліція Києва викрила “сходку” кримінальних авторитетів у столиці, яку організував злодій у законі на прізвисько “Сфан”.



