В Винницкой области задержали "смотрящего", который с бандой терроризировал местных более 10 лет - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. СБУ совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
"СБУ задержала «смотрящего» по Винницкой области, который вместе со своей бандой более 10 лет терроризировал жителей региона", - говорится в сообщении.
В результате спецоперации, как сообщается, задержан лидер банды, известный криминальный авторитет по прозвищу «Комар». Кроме него сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки.
Следствием установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали крупные суммы денег за «мирное» разрешение споров.
В случае отказа платить «дань» – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.
Во время обысков по месту жительства задержанных изъято:
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- огнестрельное, травматическое и холодное оружие;
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- «долговые» расписки от потерпевших и черновые записи с «учетом» уплаченных денег;
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- крупные суммы наличных денег, полученные преступным путем;
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- мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.
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В настоящее время лидеру банды и ее активным участникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (Вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержания под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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