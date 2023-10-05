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В Винницкой области задержали "смотрящего", который с бандой терроризировал местных более 10 лет - СБУ

В Винницкой области задержали "смотрящего", который с бандой терроризировал местных более 10 лет - СБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. СБУ совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

"СБУ задержала «смотрящего» по Винницкой области, который вместе со своей бандой более 10 лет терроризировал жителей региона", - говорится в сообщении.

В результате спецоперации, как сообщается, задержан лидер банды, известный криминальный авторитет по прозвищу «Комар». Кроме него сотрудники СБУ задержали еще двух участников группировки.

Следствием установлено, что фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали крупные суммы денег за «мирное» разрешение споров.

В случае отказа платить «дань» – участники группировки угрожали потерпевшим и их близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.

Во время обысков по месту жительства задержанных изъято:

  • огнестрельное, травматическое и холодное оружие;
  • «долговые» расписки от потерпевших и черновые записи с «учетом» уплаченных денег;
  • крупные суммы наличных денег, полученные преступным путем;
  • мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

В настоящее время лидеру банды и ее активным участникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (Вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам избрана мера пресечения – содержания под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обезвредила банду, которая терроризировала жителей Кировоградской и Одесской областей

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