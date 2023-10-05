На Вінниччині затримали "смотрящего", який з бандою тероризував місцевих понад 10 років - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. СБУ спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху жителів Вінницької області. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
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"СБУ затримала «смотрящого» за Вінниччиною, який разом зі своєю бандою понад 10 років тероризував мешканців регіону", - ідеться у повідомленні.
У результаті спецоперації, як повідомляється, затримано лідера банди, відомого кримінального авторитета на прізвисько «Комар». Окрім нього співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання.
Слідством встановлено, що фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення спорів.
У разі відмови платити «данину» – учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:
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- вогнепальну, травматичну та холодну зброю;
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- «боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;
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- великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;
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- мобільні телефони із доказами незаконних дій.
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Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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