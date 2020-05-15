В Винницкой области зарегистрировано уже 674 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на 11:00 15 мая на территории области выявлено коронавирус у 674 человек, в том числе - у 45 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
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- город Винница - 361,
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- Калиновский район - 74,
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- Винницкий район - 43,
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- Тростянецкий район - 19,
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- Барский и Литинский районы - по 15,
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- Гайсинский район - 14,
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- Погребищенский район - 13,
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- Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,
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- Тывровский район - 8,
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- Липовецкий район - 7,
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- Ямпольский район - 6,
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- Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тульчинский, Хмильницкий районы - по 5,
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- Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 4,
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- Крыжопольский район и город Ладыжин - по 3,
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- Иллинецкий район - 2,
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- Бершадский и Шаргородский районы по 1 случаю.
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Уточняется, что выздоровели 364 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 15 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 12 тыс. 776 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 152 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, в Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников. Каждый третий обнаруженный с инфекцией - медик. Регион входит в тройку антилидеров Украины.
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