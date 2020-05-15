В Винницкой области зарегистрировано уже 674 инфицированных коронавирусом

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:



город Винница - 361,



Калиновский район - 74,



Винницкий район - 43,



Тростянецкий район - 19,



Барский и Литинский районы - по 15,



Гайсинский район - 14,



Погребищенский район - 13,



Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,



Тывровский район - 8,



Липовецкий район - 7,



Ямпольский район - 6,



Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тульчинский, Хмильницкий районы - по 5,



Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 4,



Крыжопольский район и город Ладыжин - по 3,



Иллинецкий район - 2,



Бершадский и Шаргородский районы по 1 случаю.



Уточняется, что выздоровели 364 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 15 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 12 тыс. 776 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 152 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, в Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников. Каждый третий обнаруженный с инфекцией - медик. Регион входит в тройку антилидеров Украины.

Народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.