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В Винницкой области зарегистрировано уже 674 инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 11614 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на 11:00 15 мая на территории области выявлено коронавирус у 674 человек, в том числе - у 45 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

В Винницкой области зарегистрировано уже 674 инфицированных коронавирусом

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:

  • город Винница - 361,
  • Калиновский район - 74,
  • Винницкий район - 43,
  • Тростянецкий район - 19,
  • Барский и Литинский районы - по 15,
  • Гайсинский район - 14,
  • Погребищенский район - 13,
  • Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,
  • Тывровский район - 8,
  • Липовецкий район - 7,
  • Ямпольский район - 6,
  • Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тульчинский, Хмильницкий районы - по 5,
  • Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 4,
  • Крыжопольский район и город Ладыжин - по 3,
  • Иллинецкий район - 2,
  • Бершадский и Шаргородский районы по 1 случаю.

Уточняется, что выздоровели 364 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 15 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 12 тыс. 776 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 152 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, в Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников. Каждый третий обнаруженный с инфекцией - медик. Регион входит в тройку антилидеров Украины.

Народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.

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