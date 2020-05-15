На Вінниччині зареєстровано вже 674 інфікованих коронавірусом

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:



місто Вінниця - 361,



Калинівський район - 74,



Вінницький район – 43,



Тростянецький район – 19,



Барський та Літинський райони – по 15,



Гайсинський район – 14,



Погребищенський район – 13,



Козятинський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,



Тиврівський район – 8,



Липовецький район – 7,



Ямпільський район - 6,



Муровано–Куриловецький, Оратівський, Тульчинський, Хмільницький райони - по 5,



Могилів-Подільський, Чернівецький райони – по 4,



Крижопільський район та місто Ладижин - по 3,



Іллінецький район - 2,



Бершадський та Шаргородський райони по 1 випадку.



Уточнюється, що одужало 364 особи, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Станом на 15 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 12 тис. 776 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 152 набори реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, у Вінницькій області зростає кількість інфікованих коронавірусом медичних працівників. Кожен третій виявлений з інфекцією - медик. Регіон входить до трійки антилідерів України.

Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.