На Вінниччині зареєстровано вже 674 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на 11:00 15 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 674 осіб, зокрема - у 45 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:
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- місто Вінниця - 361,
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- Калинівський район - 74,
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- Вінницький район – 43,
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- Тростянецький район – 19,
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- Барський та Літинський райони – по 15,
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- Гайсинський район – 14,
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- Погребищенський район – 13,
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- Козятинський, Немирівський, Томашпільський райони – по 10,
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- Тиврівський район – 8,
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- Липовецький район – 7,
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- Ямпільський район - 6,
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- Муровано–Куриловецький, Оратівський, Тульчинський, Хмільницький райони - по 5,
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- Могилів-Подільський, Чернівецький райони – по 4,
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- Крижопільський район та місто Ладижин - по 3,
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- Іллінецький район - 2,
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- Бершадський та Шаргородський райони по 1 випадку.
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Уточнюється, що одужало 364 особи, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 15 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 12 тис. 776 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 152 набори реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, у Вінницькій області зростає кількість інфікованих коронавірусом медичних працівників. Кожен третій виявлений з інфекцією - медик. Регіон входить до трійки антилідерів України.
Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.