В Винницкой области зарегистрировано уже 338 инфицированных коронавирусом

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 39856 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83752 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102575 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128747 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129178 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172868 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121854 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157970 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104938 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Винницкой области зарегистрировано уже 338 инфицированных коронавирусом

В Винницкой области зарегистрировано уже 338 инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 19711 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 21 апреля, на территории области выявлено коронавирус у 338 человек, в том числе - у 25 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

Так, отмечается, что выздоровели 30 человек (подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований).

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в 24 административных территориях:

▪️ город Винница - 142,

▪️ Калиновский район - 68,

▪️ Винницкий, Тростянецкий районы - по 16,

▪️ Погребищенский район - 12,

▪️ Гайсинский район - 11

▪️ Казатинский район - 9,

▪️ Барский район - 7,

▪️ Жмеринский, Немировский районы - по 6,

▪️ Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,

▪️ Литинский, Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,

▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тивровский районы - по 2,

▪️ город Ладыжин - 1 случай.

По состоянию на 21 апреля 2020 года, в лабораториях ОЛЦ исследовано 5018 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 9 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Ранее в УНН сообщалось, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Каждый третий инфицированный там - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.

Народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилу Грабович.

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