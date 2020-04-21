В Винницкой области зарегистрировано уже 338 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 21 апреля, на территории области выявлено коронавирус у 338 человек, в том числе - у 25 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Так, отмечается, что выздоровели 30 человек (подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований).
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 142,
▪️ Калиновский район - 68,
▪️ Винницкий, Тростянецкий районы - по 16,
▪️ Погребищенский район - 12,
▪️ Гайсинский район - 11
▪️ Казатинский район - 9,
▪️ Барский район - 7,
▪️ Жмеринский, Немировский районы - по 6,
▪️ Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Литинский, Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,
▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тивровский районы - по 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
По состоянию на 21 апреля 2020 года, в лабораториях ОЛЦ исследовано 5018 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 9 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Ранее в УНН сообщалось, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Каждый третий инфицированный там - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.
Народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилу Грабович.