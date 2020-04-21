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На Вінниччині зареєстровано вже 338 інфікованих коронавірусом

На Вінниччині зареєстровано вже 338 інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 19720 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Станом на 11:00 21 квітня, на території Вінницької області виявлено коронавірус у 338 осіб, зокрема - у 25 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

Так, зазначається, що одужало 30 осіб (підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень).

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у 24 адміністративних територіях:

▪️ місто Вінниця - 142,

▪️ Калинівський район - 68,

▪️ Вінницький, Тростянецький райони – по 16,

▪️ Погребищенський район – 12,

▪️ Гайсинський район - 11,

▪️ Козятинський район – 9,

▪️ Барський район - 7,

▪️ Жмеринський, Немирівський райони – по 6,

▪️ Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони - по 5,

▪️ Літинський, Липовецький, Муровано-Куриловецький райони – по 4,

▪️ Оратівський, Томашпільський, Чернівецький райони – по 3,

▪️ Іллінецький, Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський райони – по 2,

▪️ місто Ладижин - 1 випадок.

Станом на 21 квітня 2020 року, в лабораторіях ОЛЦ досліджено 5018 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 9 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Раніше в УНН повідомлялося, що на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Кожен третій інфікований там — медик. Масовий спалах пов’язують з некомпетентністю профільних керівників облдержадміністрації, ті, своєю чергою, звинувачують у всьому медиків.

Народні депутати з Вінниччини вимагають звільнити очільницю Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмилу Грабович.

Українські Національні Новини

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