На Вінниччині зареєстровано вже 338 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Станом на 11:00 21 квітня, на території Вінницької області виявлено коронавірус у 338 осіб, зокрема - у 25 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Так, зазначається, що одужало 30 осіб (підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень).
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у 24 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 142,
▪️ Калинівський район - 68,
▪️ Вінницький, Тростянецький райони – по 16,
▪️ Погребищенський район – 12,
▪️ Гайсинський район - 11,
▪️ Козятинський район – 9,
▪️ Барський район - 7,
▪️ Жмеринський, Немирівський райони – по 6,
▪️ Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони - по 5,
▪️ Літинський, Липовецький, Муровано-Куриловецький райони – по 4,
▪️ Оратівський, Томашпільський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький, Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський райони – по 2,
▪️ місто Ладижин - 1 випадок.
Станом на 21 квітня 2020 року, в лабораторіях ОЛЦ досліджено 5018 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 9 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Раніше в УНН повідомлялося, що на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Кожен третій інфікований там — медик. Масовий спалах пов’язують з некомпетентністю профільних керівників облдержадміністрації, ті, своєю чергою, звинувачують у всьому медиків.
Народні депутати з Вінниччини вимагають звільнити очільницю Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмилу Грабович.