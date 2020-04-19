В Винницкой области зарегистрировано уже 330 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 19 апреля на территории области выявлено коронавирус у 330 человек, в том числе - у 23 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Так, выздоровели 22 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 139,
▪️ Калиновский район - 66,
▪️ Винницкий, Тростянецкий районы - по 16,
▪️ Погребищенький район - 12,
▪️ Гайсинский район - 11
▪️ Казатинский район - 9,
▪️ Барский район - 6,
▪️ Жмеринский, Немировский, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Литинский, Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,
▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тивровский районы - по 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
По состоянию на 19 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 4716 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 13 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, в Винницкой области зафиксирована массовая вспышка коронавируса среди медиков. Народные депутаты требуют уволить руководительницу "медицинского" департамента Винницкой облгосадминистрации Людмилу Грабович.