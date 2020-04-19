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На Вінниччині зареєстровано вже 330 інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на 11:00 19 квітня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 330 осіб, зокрема - у 23 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

Так, одужало 22 особи, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:

▪️ місто Вінниця - 139,
▪️ Калинівський район - 66,
▪️ Вінницький, Тростянецький райони – по 16,
▪️ Погребищенький район – 12,
▪️ Гайсинський район - 11,
▪️ Козятинський район – 9,
▪️ Барський район - 6,
▪️ Жмеринський, Немирівський, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони - по 5,
▪️ Літинський, Липовецький, Муровано-Куриловецький райони – по 4,
▪️ Оратівський, Томашпільський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький, Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський райони – по 2,
▪️ місто Ладижин - 1 випадок.

Станом на 19 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 4716 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 13 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, на Вінниччині зафіксовано масовий спалах коронавірусу серед медиків. Народні депутати вимагають звільнити очільницю "медичного" департаменту Вінницької облдержадміністрації Людмилу Грабович.

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