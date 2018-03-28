В Винницкой области зафиксирован новый случай АЧС

"В Винницкой области на территории охотничьих угодий ЧП ТРМГ "Дашевское" (Ильинецкий район) был проведен отстрел дикого кабана. При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы было выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

При Илльницкой РГА уже состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которая определила план мероприятий по локализации и ликвидации вспышки АЧС в лесничестве.

Напомним, из-за угрозы АЧС крестьянам могут запретить продавать домашнее мясо. Такую инициативу зарегистрировали в парламенте народные депутаты.

Эксперты видят в указанном законопроекте парламентариев угрозу для крестьян, которые, начиная с 2020 года, (в случае принятия документа) могут лишится "чуть ли не единственного вида дохода".

"Среди мотивов инициативы (№ 7489 - ред.) - вирус АЧС, с которым ответственные ведомства не могут ничего поделать уже третий год подряд ... То есть логика такая: "действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных нет" (госорганы не справляются с прямыми функциями и обязанностями), а потому давайте введем запрет на продажу домашнего мяса (чем лишим крестьян одного из основных видов их заработка, благодаря которому большинство их семей сегодня выживают), - отметил по этому поводу политик С.Тригубенко на личной странице в Facebook.