На Вінниччині зафіксували новий випадок АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На території мисливських угідь ПП ТРМГ “Дашівське” Вінницької області виявлено дикого кабана, зараженого вірусом африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
“В Вінницької області на території мисливських угідь ПП ТРМГ "Дашівське" (Іллінецький район) було проведено відстріл дикого кабана. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней”, — йдеться у повідомленні.
При Іллінецькій РДА вже відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка визначила план заходів із локалізації та ліквідації спалаху АЧС в лісництві.
Нагадаємо, через загрозу АЧС селянам можуть заборонити продавати домашнє м’ясо. Таку ініціативу зареєстрували у парламенті народні депутати.
Експерти вбачають у вказаному законопроекті парламентаріїв загрозу для селян, які, починаючі з 2020 року, (у разі прийняття документу) можуть залишитися “мало не єдиного виду доходу”.
"Серед мотивів ініціативи (№ 7489 — ред.) — вірус АЧС, з яким відповідальні відомства не можуть нічого вдіяти вже третій рік поспіль ... Тобто логіка така: "дієвого державного контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин немає"(держоргани не справляються з прямими функціями і обов’язками), а тому давайте введемо заборону на продаж домашнього м’яса (чим позбавимо селян одного з основних видів їх заробітку, завдяки якому більшість їх сімей сьогодні виживають), — зазначив з цього приводу політик С.Тригубенко на особистій сторінці в Facebook.