В Винницкой области запретили ночную продаважу алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В ряде районов Винницкой области ввели ограничения продажи алкогольной продукции в связи с повышением уровня преступности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Отмечается, что ограничительные меры касаются только продажи алкоголя в магазинах, супермаркетах и других точках продаж и никоим образом не применяются к реализации алкоголя в ночных клубах, барах и других специализированных развлекательных заведениях, где, как правило, есть охрана, которая отвечает за безопасность отдыхающих.
Среди районов Винницкой области самый высокий процент преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения наблюдается в южных районах области: Черновицком (32,7%), Мурованокуриловецком (31,9%), Бершадском (23,7%), Могилев-Подольском (23 2%), Крыжопольском (20,4%).
Поэтому в районах, где увеличился уровень таких преступлений, запретили продажу алкоголя в ночное время в г. Бершадь, Липовец, пгт. Томашполь, Оратов, Дашев, Кирнасовка, Шпиков, Литин, Браилов, Мурафа, Копайгород, Севериновка, с. Кунка, Краснополка.
Кроме того, такие решения были самостоятельно приняты местными советами ранее, в г. Ладыжин, Бар, Немиров, Могилев-Подольский, Козятин, пгт. Вапнярка, Чечельник, Тростянец, Теплик, Песчанка.
Отметим, продажа алкоголя в ночное время ограничена в крупных городах Украины: Киеве, Львове, Луцке, Житомире, Чернигове, Каменце-Подольском.
Напомним, во Львове запретили продажу любого алкоголя во всех киосках.