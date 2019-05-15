На Вінниччині заборонили нічний продаж алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У низці районів Вінниччини ввели обмеження продажу алкогольної продукції у зв'язку з підвищенням рівня злочинності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Зазначається, що обмежувальні заходи стосуються лише продажу алкоголю в магазинах, супермаркетах та інших точках продажу та жодним чином не застосовуються до реалізації алкоголю в нічних клубах, барах та інших спеціалізованих розважальних закладах, де, як правило, є охорона, яка відповідає за безпеку відпочиваючих.
Серед районів Вінницької області найвищий відсоток злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння спостерігається у південних районах області: Чернівецькому (32,7%), Мурованокуриловецькому (31,9%), Бершадському (23,7%), Могилів-Подільському (23,2%), Крижопільському (20,4%).
Тому в районах, де збільшився рівень таких злочинів, заборонили продаж алкоголю в нічний час у м. Бершадь, Липовець, смт. Томашпіль, Оратів, Дашів, Кирнасівка, Шпиків, Літин, Браїлів, Мурафа, Копайгород, Северинівка, с. Кунка, Краснопілка.
Крім того, такі рішення були самостійно прийняті місцевими радами раніше, у м. Ладижин, Бар, Немирів, Могилів-Подільський, Козятин, смт. Вапнярка, Чечельник, Тростянець, Теплик, Піщанка.
Зазначимо, продаж алкоголю в нічний час обмежено у великих містах України: Києві, Львові, Луцьку, Житомирі, Чернігові, Кам’янці-Подільському.
Нагадаємо, у Львові заборонили продаж будь-якого алкоголю у всіх кіосках.