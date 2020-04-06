В Винницкой области будут судить мужчину за разбойное нападение на женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Винницкой области будут судить мужчину, который пытался выхватить сумку у женщины, а затем избил ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Под процессуальным руководством Бершадской местной прокуратурой Винницкой области завершено досудебное расследование относительно совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в вечером, накануне Нового 2020 года, в поселке Крыжополь, молодой человек, с целью незаконного завладения имуществом женщины, которая возвращалась с работы домой, подойдя сзади, схватил ее сумку, однако вырвать ее не смог, поскольку женщина крепко держала.
В дальнейшем, молодой человек, с целью преодоления сопротивления потерпевшей и предотвратить противодействие нападению, нанес множественные удары потерпевшей.
Злоумышленник задержан по горячим следам правоохранителем. Женщина госпитализирована в хирургическое отделение Крыжопольской окружной больницы интенсивного лечения для оказания помощи и стационарного лечения.
Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Деснянский районный суд города Киева приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух мужчин за разбойное нападение, которое они совершили в прошлом году.