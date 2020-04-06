В Винницкой области будут судить мужчину за разбойное нападение на женщину

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70627 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83418 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96548 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93969 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105938 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91062 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103406 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106077 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131098 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В Винницкой области будут судить мужчину за разбойное нападение на женщину

В Винницкой области будут судить мужчину за разбойное нападение на женщину

Киев  •  УНН

 • 6930 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Винницкой области будут судить мужчину, который пытался выхватить сумку у женщины, а затем избил ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Под процессуальным руководством Бершадской местной прокуратурой Винницкой области завершено досудебное расследование относительно совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в вечером, накануне Нового 2020 года, в поселке Крыжополь, молодой человек, с целью незаконного завладения имуществом женщины, которая возвращалась с работы домой, подойдя сзади, схватил ее сумку, однако вырвать ее не смог, поскольку женщина крепко держала.

В дальнейшем, молодой человек, с целью преодоления сопротивления потерпевшей и предотвратить противодействие нападению, нанес множественные удары потерпевшей.

Злоумышленник задержан по горячим следам правоохранителем. Женщина госпитализирована в хирургическое отделение Крыжопольской окружной больницы интенсивного лечения для оказания помощи и стационарного лечения.
Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Деснянский районный суд города Киева приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух мужчин за разбойное нападение, которое они совершили в прошлом году.

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