На Вінниччині судитимуть чоловіка за розбійний напад на жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Вінниччині судитимуть чоловіка, який намагався вихопити сумку у жінки, а потім побив її. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
"За процесуального керівництва Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області завершено досудове розслідування щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України (розбій)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що в ввечері, напередодні Нового 2020 року, у смт. Крижопіль, молодий чоловік, з метою незаконного заволодіння майном жінки, яка поверталася з роботи додому, підійшовши позаду, вхопив її сумку, однак вирвати її не зміг, оскільки жінка міцно її тримала.
У подальшому, молодик, з метою подолання опору потерпілої та упередити протидію нападу, наніс множинні удари потерпілій.
Зловмисника затримано по гарячих слідах правоохоронцем. Жінку госпіталізовано до хірургічного відділення Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування для надання допомоги та стаціонарного лікування.
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до районного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, Деснянський районний суд міста Києва засудив на 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох чоловіків за розбійний напад, який вони здійснили у минулому році.