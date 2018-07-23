В Винницкой области рецидивист ограбил мужчину на сумму 37 млн ​​белорусских рублей

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, который совершил разбойное нападение на 22-летнего жителя Тывровского района. Ударив потерпевшего молотком по голове, злоумышленник забрал у него 37 млн белорусских рублей, которые с 2016 года изъяты из обращения. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, 21 июля около 17:30 в Винницкий отдела полиции поступило сообщение от жительницы г. Винница о том, что по дороге к Вышенскому озеру на улице Полевой она обнаружила неизвестного мужчину, возможно, без признаков жизни. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции и скорая помощь.

"Пострадавшим оказался 22-летний житель Тывровского района, который в течение последних двух месяцев вел бродяжнический образ жизни. Мужчина в состоянии травматического шока с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Неподалеку от места совершения преступления полицейские обнаружили молоток, который оказался орудием совершения преступления", - рассказали в полиции.

Проведя оперативные и розыскные мероприятия в течение суток оперативники установили и задержали человека, причастного к совершению этого преступления. Им оказался 31-летний житель Винницы, неоднократно судимый за кражи, который выполняет строительные работы в доме неподалеку от места совершения преступления.

"По словам задержанного, 20 июля около 13:00 он заметил потерпевшего, который спал в траве. У него из кармана выпали денежные средства Республики Беларусь. Спящего мужчину, злоумышленник ударил молотком по голове и забрал у него деньги и зажигалку. Как выяснилось, отобранные 37 млн белорусских рублей уже два года, как изъяты из обращения. Во время задержания у подозреваемого полицейские изъяли эти деньги", - подчеркнули в пресс-службе полиции.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). За такое правонарушение мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в столице неизвестные совершили разбойное нападение на сотрудника одного из банков и завладели деньгами в сумме более 2 млн грн.

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