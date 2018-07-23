На Вінниччині рецидивіст пограбував чоловіка на суму 37 млн білоруських рублів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Правоохоронці затримали зловмисника, який вчинив розбійний напад на 22-річного жителя Тиврівського району. Вдаривши потерпілого молотком по голові, зловмисник забрав у нього 37 мільйонів білоруських рублів, які з 2016 року вилучені з обігу. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, 21 липня близько 17:30 до Вінницького відділу поліції надійшло повідомлення від жительки м. Вінниці про те, що дорогою до Вишенського озера на вулиці Польовій вона виявила невідомого чоловіка, можливо, без ознак життя. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції та швидка допомога.

“Потерпілим виявився 22-річний житель Тиврівського району, який протягом останніх двох місяців вів бродяжницький спосіб життя. Чоловік в стані травматичного шоку з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні. Неподалік від місця вчинення злочину поліцейські виявили молоток, який виявися знаряддям вчинення злочину”, — розповіли у поліції.

Провівши оперативні та розшукові заходи протягом доби оперативники встановили та затримали особу, причетну до вчинення цього злочину. Ним виявися 31-річний вінничанин, неодноразово судимий за крадіжки, який виконує будівельні роботи у будинку неподалік від місця вчинення злочину.

“За словами затриманого, 20 липня близько 13:00 він помітив потерпілого, який спав у траві. У нього з кишені випали грошові кошти Республіки Білорусь. Сплячого чоловіка, зловмисник вдарив молотком по голові та забрав у нього гроші і запальничку. Як з’ясувалось, відібрані 37 мільйонів білоруських рублів вже два роки, як вилучені з обігу. Під час затримання у підозрюваного поліцейські вилучили ці гроші”, — підкреслили у прес-службі поліції.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій). За таке правопорушення чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у столиці невідомі скоїли розбійний напад на співробітника одного з банків та заволоділи грошима на суму понад 2 млн грн.

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