В Винницкой области COVID-19 подтвержден у 23 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Винницкой области COVID-19 подтвержден у 330 человек, среди них 23 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного учреждения "Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины".
"По состоянию на 11:00 часов 20 апреля 2020 года на территории области зарегистрировано 535 подозрений на COVID-19. В 330 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 23 детей (город Винница - 13, Гайсинский район - 4, Винницкий, Калиновский, Литинский, Томашпольский, Тростянецкий, Черновицкий районы по 1 ребенку)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что умерло одно лицо.
"Выздоровели 22 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований", - отмечается в сообщении.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.
Ранее УНН сообщал, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Массовую вспышка связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.
Народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмила Грабович.