На Вінниччині COVID-19 підтверджено у 23 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Вінницькій області COVID-19 підтверджено у 330 осіб, серед них 23 дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної установи “Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України”.
“Станом на 11:00 годин 20 квітня 2020 року на території Вінницької області зареєстровано 535 підозр на COVID-19. У 330 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 23 дітей (місто Вінниця — 13, Гайсинський райони — 4, Вінницький, Калинівський, Літинський, Томашпільський, Тростянецький, Чернівецький райони по 1 дитині)”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що померла одна особа.
"Одужало 22 особи, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.
Раніше УНН повідомляв, що на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Масовий спалах пов’язують з некомпетентністю профільних керівників облдержадміністрації, ті, своєю чергою, звинувачують у всьому медиків.
Народні депутати з Вінниччини вимагають звільнити очільницю Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмилу Грабович.