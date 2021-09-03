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В Винницкой области мужчина похитил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

В Винницкой области мужчина похитил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Киев  •  УНН

 • 27514 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Винницкой области 56-летний мужчина похитил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области, передает УНН.

Детали

Около 19.30 2 сентября до полиции обратилась мать 11-летней девочки с сообщением о том, что односельчанин в своем доме незаконно удерживает ее дочь.

Полицейские, прибывшие на вызов, выбили двери в доме, где злоумышленник закрылся с ребенком, и освободили девочку.

Предварительно установлено, что девочку нетрезвый злоумышленник встретил на улице села, когда она возвращалась домой от подружки. Пригрозив физической расправой, он заставил ребенка сесть в коляску его мотоцикла и ехать с ним.

Односельчане, которые видели девочку с взрослым мужчиной, позвонили его родителям. Когда родные прибежали к дому злоумышленника и поняли, что он закрылся с ребенком и никого не впустит — сразу позвонили в полицию.

По словам начальника Могилев-Подольского районного отдела полиции Василия Ободовского, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе — за попытку изнасилования. Ребенку, пытавшемуся убежать от насильника, и который заставлял ее пить алкоголь, душил и угрожал убить, пока оказывают помощь психологи.

“На месте происшествия криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о преступных действиях задержанного. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения — содержание под стражей. За такое преступление предусмотрено наказание — до 15 лет заключения. Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Борисполе, Киевская область, 29-летний мужчина похитил 4-летнюю девочку. Злоумышленника задержали за два часа. Задержанный признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями.

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