На Вінниччині чоловік викрав та намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку

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Близько 19.30 год 2 вересня до поліції звернулась матір 11-річної дівчинки з повідомленням про те, що односелець у своєму помешканні незаконно утримує її дочку.

Поліцейські, які прибули на виклик, вибили двері у будинку, де зловмисник зачинився з дитиною, та звільнили дівчинку.

Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на вулиці села, коли вона поверталась додому від подружки. Пригрозивши фізичною розправою, він змусив дитину сісти у коляску його мотоцикла та їхати з ним.

Односельці, які бачили дівчинку з дорослим чоловіком, зателефонували її батькам. Коли рідні прибігли до будинку зловмисника і зрозуміли, що він зачинився з дитиною і нікого не впустить — одразу зателефонували до поліції.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського, зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, в тому числі — за спробу зґвалтування. Дитині, яка намагалась втекти від насильника, і який змушував її пити алкоголь, душив та погрожував вбити, наразі надають допомогу психологи.

“На місці події криміналісти вилучили речові докази, що свідчать про злочинні дії затриманого. Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання — до 15 років ув’язнення. Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення ряду експертиз”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Борисполі, Київська область, 29-річний чоловік викрав 4-річну дівчинку. Зловмисника затримали за дві години. Затриманий зізнався поліцейським, що викрав дитину зі злочинними намірами.