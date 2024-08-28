В эти выходные, с 31 августа по 1 сентября в Запорожье ограничат движение автомобилей через Днепровскую ГЭС. Об этом заявила местная патрульная полиция, передает УНН.

Детали

Движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ: С 8:00 31 августа по 20:00 1 сентября - предупредили правоохранители.

Они объяснили водителям, что объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Величара - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и мост имени Преображенского.

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