Киев • УНН
Патрульная полиция Запорожья сообщила об ограничении движения через Днепровскую ГЭС с 31 августа по 1 сентября из-за ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через Арочный мост о. Хортица и Новые мосты.
В эти выходные, с 31 августа по 1 сентября в Запорожье ограничат движение автомобилей через Днепровскую ГЭС. Об этом заявила местная патрульная полиция, передает УНН.
Детали
Движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ: С 8:00 31 августа по 20:00 1 сентября
Они объяснили водителям, что объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Величара - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и мост имени Преображенского.
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