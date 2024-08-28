На вихідних у Запоріжжі обмежать рух через Дніпровську ГЕС
Київ • УНН
Патрульна поліція Запоріжжя повідомила про обмеження руху через Дніпровську ГЕС з 31 серпня по 1 вересня через ремонтні роботи. Об'їзд здійснюватиметься через Арковий міст о. Хортиця та Нові мости.
Цими вихідними, з 31 серпня по 1 вересня у Запоріжжі обмежать рух автомобілів через Дніпровську ГЕС. Про це заявила місцева патрульна поліція, передає УНН.
Деталі
Рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт: З 8:00 31 серпня по 20:00 1 вересня
Вони пояснили водіям, що обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Величара — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та мост імені Преображенського.
ДніпроГЕС практично на сьогодні не працює - Укргідроенерго28.08.24, 14:30 • 23339 переглядiв