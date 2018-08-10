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На выходных ограничат движение на важном транспортном узле столицы

Киев • УНН

 • 10040 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На Северном мосту (бывший Московский) в эти выходные частично ограничат движение транспорта. Об этом со ссылкой на КК “Киевавтодор” сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

На выходных ограничат движение на важном транспортном узле столицы

“С 22:00 субботы, 11 августа, до 06:00 воскресенья, 12 августа, в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина”, — говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Кроме того, движение транспорта по проспекту Соборности 11 августа будет частично ограничено.

“С 09:00 11 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия а ул. Соборности будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ”, — отметили в КК “Киевавтодор”.

Также с 08:00 до 19:00 11 и 12 августа в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на спусках и подъемах транспортной развязки возле станции метро “Харьковская” будет ограничено движение транспорта в местах выполнения работ.

С 21:00 10 августа по 6:00 11 августа в связи с выполнением работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на перекрестке ул. Стройиндустрии с Набережно-Печерской дороги будет частично ограничено движение транспорта.

Напомним, с 28 июля до 20 августа на пересечении просп. Комарова б-р Вацлава Гавела будет закрыто движение транспорта.

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