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На вихідних обмежать рух на важливому транспортному вузлі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. На Північному мосту (колишній Московський) цими вихідними частково обмежать рух транспорту. Про це з посиланням на КК “Київавтодор” повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.

На вихідних обмежать рух на важливому транспортному вузлі столиці

“Із 22:00 суботи, 11 серпня, до 06:00 неділі, 12 серпня, у зв’язку із виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина”, — йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рух Великою Окружною і проспектом Глушкова обмежать до липня 2019 року

Крім того, рух транспорту проспектом Соборності 11 серпня буде частково обмежено.

“Із 09:00 11 серпня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на просп. Соборності буде частково обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт”, — зазначили у КК “Київавтодор”.

Також з 08:00 до 19:00 11 та 12 серпня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на спусках та підйомах транспортної розв’язки біля станції метро “Харківська” буде обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт.

Із 21:00 10 серпня до 06:00 11 серпня у зв’язку із виконанням робіт із фрезерування асфальтобетонного покриття на перехресті вул. Будіндустрії з Набережно-Печерською дорогою буде частково обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, з 28 липня до 20 серпня на перетині просп. Комарова та б-р Вацлава Гавела буде закрито рух транспорту.

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