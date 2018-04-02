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На Пасху транспорт Киева будет работать на час дольше

На Пасху транспорт Киева будет работать на час дольше

Киев  •  УНН

 • 6918 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве на праздник Пасхи 7 и 8 апреля работа общественного транспорта будет продлена на один час. Об этом во время брифинга в понедельник сообщила директор Департамента культуры Диана Попова, передает корреспондент УНН.

"В воскресенье 8 апреля мы празднуем великий христианский праздник, поэтому во всех православных, некоторых греко-католических и протестантских храмах будут происходить праздничные богослужения, поэтому все желающие могут прийти со своей пасхальной корзиной. В связи с этим будет увеличено движение транспорта на один час, 7 апреля вечером, и утром 8 числа также на час раньше начнет работать метрополитен", - сообщила она.

Как сообщал УНН, на Пасху "Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда.

Украинские Национальные Новости

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