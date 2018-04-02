На Великдень транспорт Києва працюватиме на годину довше
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві до свята Великодня 7 та 8 квітня роботу громадського транспорту буде подовжено на 1 годину. Про це під час брифінгу в понеділок повідомила директор Департаменту культури Діана Попова, передає кореспондент УНН.
“У неділю 8 квітня ми святкуємо велике християнське свято, тому у всіх православних, деяких греко-католицьких та протестантських храмах будуть відбуватися святкові богослужіння, тому всі охочі можуть прийти зі своїм великоднім кошиком. У зв’язку з цим буде збільшено рух транспорту на 1 годину, 7 квітня, ввечері, і зранку 8 числа так само на годину раніше почне працювати метрополітен”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, на Великдень “Укрзалізниця” призначила ще 4 додаткових поїзди.