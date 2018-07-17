На Украину надвигаются затяжные дожди

"В следующие трое суток по территории Украины пройдут дожди, местами с грозами. Завтра в западных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-19 градусов, дневные температуры 21-26 граудсов. В юго-восточной части Украины дневные температуры 25-30 градусов", - сообщили в гидрометцентре.



Вместе с этим в Укргидрометцентре отметили, что дожди будут кратковременными и умеренными.



"До конца недели местами кратковременные дожди, они не будут длительными. В основном, днем ​​будут идти. Будут в основном умеренные дожди, местами сильные ожидаются лишь 17-18 июля на севере Левобережья и в западных областях", - отметили в гидрометцентре.



Напомним, сегодня в столице ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с.



