На Україну насуваються затяжні дощі

"У наступні три доби територією України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Завтра у західних областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 14-19 градусів, денні температури 21-26 градусів. У південно-східній частині України денні температури 25-30 градусів", - повідомили в гідрометцентрі.



Разом з цим в Укргідрометцентрі зазначили, що дощі будуть короткотривалими та помірними.



"До кінця тижня місцями короткочасні дощі, вони не будуть тривалими. В основному, вдень будуть йти. Будуть в основному помірні дощі, місцями сильні очікуються лише 17-18 липня на півночі Лівобережжя та в Західних областях", - зазначили в гідрометцентрі.



Нагадаємо, сьогодні у столиці очікується гроза та пориви вітру 15-20 м/с.



