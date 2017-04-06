Украинцев завтра ждет облачная с прояснениями погода
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По прогнозам синоптиков, завтра на территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В Украине завтра будет облачно с прояснениями. Временами дождь, днем в центральных и южных областях местами гроза; только в восточных, ночью и в большинстве центральных и южных областей без осадков.
Ветер северо-западный (на востоке и юге страны преимущественно юго-западный), 7-12 м / с.
Температура ночью 4-9 ° тепла, в западных областях 0-5 ° тепла (на Закарпатье на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °); днем 8-13 ° тепла, на Левобережье 14-19 °.
В Карпатах мокрый снег и дождь; температура ночью 0-5 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
Как сообщал УНН, в Киеве завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь.