На українців завтра чекає хмарна з проясненням погода
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За прогнозами синоптиків, завтра на території України буде хмарно з проясненнями. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
В Україні завтра буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень в центральних та південних областях місцями гроза; лише у східних, вночі і в більшості центральних та південних областей без опадів.
Вітер північно-західний (на сході та півдні країни переважно південно-західний), 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, у західних областях 0-5° тепла (на Закарпатті на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, на Лівобережжі 14-19°.
В Карпатах мокрий сніг та дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Як повідомляв УНН, в Києві завтра буде хмарно з проясненнями, часом дощ.