На украинско-молдавской границе возобновляет работу 31 пункт пропуска: что нужно знать
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На участке украинско-молдавской границы возобновляют работу все пункты пропуска соседней страны. Как сообщили в ГПСУ, свою работу они начнут с 08:00 24 мая, передает УНН.
Цитата
"Согласно полученного сообщения от руководства пограничного ведомства Республики Молдова, хотим проинформировать, что на участке украинско-молдавской границы возобновляют работу все пункты пропуска соседней страны", - говорится в сообщении.
Детали
Поэтому, с 08:00 24 мая 2021 года начинают функционировать такие пункты пропуска:
"Бронница - Унгурь";
"Ямполь - Косэуць";
"Цекиновка - Сорока";
"Большая Косница - Василькеу";
"Большая Косница - Хрушка";
"Грабаровка - Окница";
"Болган - Христова";
"Студень - Ротарь";
"Алексеевка - Валя Туркулуй";
"Шершенцы - Валя Туркулуй";
"Домница - Колбасная";
"Тимкове - Броштень";
"Станиславка - Веренкеу";
"Федосеевка - Жура";
"Дубовое - Дубеу";
"Платоново - Гоянул Ноу";
"Осиповка - Колосово";
"Павловка - Мочаривка";
"Великоплоское - Мелеешть";
"Славьяносербка - Ближний Хутор";
"Гребеники - Тирасполь";
"Розаливка - Фрунзе";
"Граденци - Незавертайловка";
"Лесное - Саиц";
"Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга";
"Железнодорожное - Кайраклия";
"Долинское - Чишмикиой";
"Вашковцы - Грименкеуц";
"Сокиряны - Колокушна";
"Зеленая - Медвежье";
"Подворьевка - Липкань".
В ГПСУ отметили, что в настоящее время действуют карантинные ограничения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета министров Украины.