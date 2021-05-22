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На украинско-молдавской границе возобновляет работу 31 пункт пропуска: что нужно знать

Киев • УНН

 • 29885 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. На участке украинско-молдавской границы возобновляют работу все пункты пропуска соседней страны. Как сообщили в ГПСУ, свою работу они начнут с 08:00 24 мая, передает УНН.

На украинско-молдавской границе возобновляет работу 31 пункт пропуска: что нужно знать

Цитата

"Согласно полученного сообщения от руководства пограничного ведомства Республики Молдова, хотим проинформировать, что на участке украинско-молдавской границы возобновляют работу все пункты пропуска соседней страны", - говорится в сообщении.

Детали

Поэтому, с 08:00 24 мая 2021 года начинают функционировать такие пункты пропуска:

"Бронница - Унгурь";

"Ямполь - Косэуць";

"Цекиновка - Сорока";

"Большая Косница - Василькеу";

"Большая Косница - Хрушка";

"Грабаровка - Окница";

"Болган - Христова";

"Студень - Ротарь";

"Алексеевка - Валя Туркулуй";

"Шершенцы - Валя Туркулуй";

"Домница - Колбасная";

"Тимкове - Броштень";

"Станиславка - Веренкеу";

"Федосеевка - Жура";

"Дубовое - Дубеу";

"Платоново - Гоянул Ноу";

"Осиповка - Колосово";

"Павловка - Мочаривка";

"Великоплоское - Мелеешть";

"Славьяносербка - Ближний Хутор";

"Гребеники - Тирасполь";

"Розаливка - Фрунзе";

"Граденци - Незавертайловка";

"Лесное - Саиц";

"Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга";

"Железнодорожное - Кайраклия";

"Долинское - Чишмикиой";

"Вашковцы - Грименкеуц";

"Сокиряны - Колокушна";

"Зеленая - Медвежье";

"Подворьевка - Липкань".

В ГПСУ отметили, что в настоящее время действуют карантинные ограничения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета министров Украины.

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