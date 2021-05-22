На українсько-молдовському кордоні відновлює роботу 31 пункт пропуску: що треба знати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На ділянці українсько-молдовського кордону відновлюють роботу усі пункти пропуску суміжної країни. Як повідомили у ДПСУ, свою роботу вони розпочнуть з 08:00 24 травня, передає УНН.
Цитата
“Відповідно до отриманого повідомлення від керівництва прикордонного відомства Республіки Молдова, хочемо проінформувати, що на ділянці українсько-молдовського кордону відновлюють роботу усі пункти пропуску суміжної країни”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Тож, з 08:00 24 травня 2021 року розпочинають функціонувати такі пункти пропуску:
“Бронниця — Унгурь”;
“Ямпіль — Косеуць”;
“Цекинівка — Сорока”;
“Велика Косниця — Василькеу”;
“Велика Косниця — Хрушка”;
“Грабарівка — Окниця”;
“Болган — Хрістова”;
“Студена — Ротар”;
“Олексіївка — Валя Туркулуй”;
“Шершенці — Валя Туркулуй”;
“Домниця — Ковбасна”;
“Тимкове — Броштень”;
“Станіславка — Веренкеу”;
“Федосіївка — Жура”;
“Дубове — Дубеу”;
“Платонове — Гоянул Ноу”;
“Йосипівка — Колосово”;
“Павлівка — Мочарівка”;
“Великоплоське — Мелеєшть”;
“Слав’яносербка — Ближній Хутір”;
“Гребеники — Тирасполь”;
“Розалівка — Фрунзе”;
“Граденці — Незавертайлівка”;
“Лісне — Саїць”;
“Малоярославець 1 — Чадир-Лунга”;
“Залізничне — Кайраклія”;
“Долинське — Чишмікіой”;
“Вашківці — Гріменкеуць”;
“Сокиряни — Колокушна”;
“Зелена — Медвеже”;
“Подвір’ївка — Липкань”.
У ДПСУ зауважили, що на даний час діють карантинні обмеження, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України.