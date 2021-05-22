На українсько-молдовському кордоні відновлює роботу 31 пункт пропуску: що треба знати

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 16899 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 59563 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 144690 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 180329 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 162081 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 160422 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 110274 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88291 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 212415 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89584 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
72%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 95575 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 36512 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 49353 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 58396 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 75116 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 179618 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 212430 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 303645 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 468079 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 451800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 16699 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 41392 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 46275 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 46304 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46880 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

На українсько-молдовському кордоні відновлює роботу 31 пункт пропуску: що треба знати

Київ • УНН

 • 29885 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. На ділянці українсько-молдовського кордону відновлюють роботу усі пункти пропуску суміжної країни. Як повідомили у ДПСУ, свою роботу вони розпочнуть з 08:00 24 травня, передає УНН.

На українсько-молдовському кордоні відновлює роботу 31 пункт пропуску: що треба знати

Цитата

“Відповідно до отриманого повідомлення від керівництва прикордонного відомства Республіки Молдова, хочемо проінформувати, що на ділянці українсько-молдовського кордону відновлюють роботу усі пункти пропуску суміжної країни”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Тож, з 08:00 24 травня 2021 року розпочинають функціонувати такі пункти пропуску:

“Бронниця — Унгурь”;

“Ямпіль — Косеуць”;

“Цекинівка — Сорока”;

“Велика Косниця — Василькеу”;

“Велика Косниця — Хрушка”;

“Грабарівка — Окниця”;

“Болган — Хрістова”;

“Студена — Ротар”;

“Олексіївка — Валя Туркулуй”;

“Шершенці — Валя Туркулуй”;

“Домниця — Ковбасна”;

“Тимкове — Броштень”;

“Станіславка — Веренкеу”;

“Федосіївка — Жура”;

“Дубове — Дубеу”;

“Платонове — Гоянул Ноу”;

“Йосипівка — Колосово”;

“Павлівка — Мочарівка”;

“Великоплоське — Мелеєшть”;

“Слав’яносербка — Ближній Хутір”;

“Гребеники — Тирасполь”;

“Розалівка — Фрунзе”;

“Граденці — Незавертайлівка”;

“Лісне — Саїць”;

“Малоярославець 1 — Чадир-Лунга”;

“Залізничне — Кайраклія”;

“Долинське — Чишмікіой”;

“Вашківці — Гріменкеуць”;

“Сокиряни — Колокушна”;

“Зелена — Медвеже”;

“Подвір’ївка — Липкань”.

У ДПСУ зауважили, що на даний час діють карантинні обмеження, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36