На українсько-молдовському кордоні відновлює роботу 31 пункт пропуску: що треба знати

Цитата

“Відповідно до отриманого повідомлення від керівництва прикордонного відомства Республіки Молдова, хочемо проінформувати, що на ділянці українсько-молдовського кордону відновлюють роботу усі пункти пропуску суміжної країни”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Тож, з 08:00 24 травня 2021 року розпочинають функціонувати такі пункти пропуску:

“Бронниця — Унгурь”;

“Ямпіль — Косеуць”;

“Цекинівка — Сорока”;

“Велика Косниця — Василькеу”;

“Велика Косниця — Хрушка”;

“Грабарівка — Окниця”;

“Болган — Хрістова”;

“Студена — Ротар”;

“Олексіївка — Валя Туркулуй”;

“Шершенці — Валя Туркулуй”;

“Домниця — Ковбасна”;

“Тимкове — Броштень”;

“Станіславка — Веренкеу”;

“Федосіївка — Жура”;

“Дубове — Дубеу”;

“Платонове — Гоянул Ноу”;

“Йосипівка — Колосово”;

“Павлівка — Мочарівка”;

“Великоплоське — Мелеєшть”;

“Слав’яносербка — Ближній Хутір”;

“Гребеники — Тирасполь”;

“Розалівка — Фрунзе”;

“Граденці — Незавертайлівка”;

“Лісне — Саїць”;

“Малоярославець 1 — Чадир-Лунга”;

“Залізничне — Кайраклія”;

“Долинське — Чишмікіой”;

“Вашківці — Гріменкеуць”;

“Сокиряни — Колокушна”;

“Зелена — Медвеже”;

“Подвір’ївка — Липкань”.

У ДПСУ зауважили, що на даний час діють карантинні обмеження, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України.