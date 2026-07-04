На Украине 4 июля ожидаются дожди, грозы и шквалы до 20 м/с - Гидрометцентр
Киев • УНН
В субботу на большей части Украины пройдут умеренные дожди с грозами, местами град. Ветер северо-западный, температура днем от 21° до 31°.
В субботу, 4 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юго-запада, пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26°; на юге и востоке страны 26-31°
В Киеве и области 4 июля ожидается небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха +22°...+24°.
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