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На Украине 4 июля ожидаются дожди, грозы и шквалы до 20 м/с - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1578 просмотра

В субботу на большей части Украины пройдут умеренные дожди с грозами, местами град. Ветер северо-западный, температура днем от 21° до 31°.

На Украине 4 июля ожидаются дожди, грозы и шквалы до 20 м/с - Гидрометцентр

В субботу, 4 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юго-запада, пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26°; на юге и востоке страны 26-31°

 - говорится в сообщении.

В Киеве и области 4 июля ожидается небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха +22°...+24°.

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