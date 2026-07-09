На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
Киев • УНН
В четверг, 9 июля, на трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, еще пятеро получили телесные повреждения.
В четверг, 9 июля, на трассе Одесса - Киев перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.
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Грузовой автомобиль MAN врезался в маршрутный микроавтобус Mercedes, в котором находились 15 пассажиров и водитель.
Один человек погиб, еще пятеро получили телесные повреждения.
На месте ДТП работают оперативно-следственная группа полиции, движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Полицейские призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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