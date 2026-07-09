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На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб

Киев • УНН

 • 3540 просмотра

В четверг, 9 июля, на трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, еще пятеро получили телесные повреждения.

На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб

В четверг, 9 июля, на трассе Одесса - Киев перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.

Подробности

Грузовой автомобиль MAN врезался в маршрутный микроавтобус Mercedes, в котором находились 15 пассажиров и водитель.

Один человек погиб, еще пятеро получили телесные повреждения.

На месте ДТП работают оперативно-следственная группа полиции, движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Полицейские призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Павел Башинский

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