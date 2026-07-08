На Буковине после ДТП умер 11-месячный ребенок, подозрение получил его отец
Киев • УНН
В Черновицкой области 7 июля произошло ДТП, после которого погибла 11-месячная девочка. Её отец, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, получил подозрение.
В Черновицкой области после ДТП погибла 11-месячная девочка. Её отцу, который находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии и выехал на встречную полосу, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Сообщено о подозрении мужчине, который, по данным следствия, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП на Буковине. В результате аварии умерла его 11-месячная дочь
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля в селе Мамаевцы Черновицкой области. Столкнулись два легковых автомобиля.
В салоне "Citroën" находились 22-летняя женщина и ее 11-месячный ребенок. Обе получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Девочка находилась в крайне тяжелом состоянии. 8 июля она умерла в Черновицкой больнице скорой медицинской помощи.
По версии следствия, автомобилем "Citroën" управлял 42-летний гражданский муж потерпевшей и отец ребенка. Результат освидетельствования показал 1,52 промилле алкоголя в его организме.
Установлено, что водитель пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, который двигался по своей полосе.
При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения и будут настаивать на содержании под стражей, резюмировали в Офисе Генпрокурора.
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