Расстрел иномарки на трассе "Киев - Харьков" оказался спецоперацией, задержан заказчик убийства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Вблизи Пирятина Полтавской области правоохранители инсценировали расстрел машины, чтобы задержать заказчика убийства. Об этом сообщили в пресс-службу Нацполици Украины, передает УНН.
"За убийство человека злоумышленник обещал заплатить 50 тысяч долларов США. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мотивом заказного убийства стал перераспределение сфер влияния в преступном мире.
"Сегодня, 30 июля, полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора "на горячем"- прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 000 долларов США. Ранее был задокументирован факт передачи еще 5 000 долларов США. Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым", - сообщили в полиции.
Там также отметили, что убийство предупредили в результате успешно проведенной спецоперации. Происходила она в несколько этапов.
Так, вчера, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля Mercedes-Benz S-Class. Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления, сообщили в полиции.
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"Только что правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия. Организатора задержали", - добавили в Нацполиции.
Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, следователи ГБР задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс. Так, в ходе многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского главы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора.