Розстріл іномарки на трасі "Київ - Харків" виявився спецоперацією, затримано замовника вбивства

"За вбивство людини зловмисник обіцяв заплатити 50 тисяч доларів США. Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовив його вбивство – кримінальний авторитет", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мотивом замовного вбивства став перерозподіл сфер впливу у злочинному світі.

"Сьогодні, 30 липня, поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу ДСР затримали організатора "на гарячому" – прямо під час передачі частини обіцяних коштів у сумі 25 000 доларів США. Раніше було задокументовано факт передачі ще 5 000 тисяч доларів США. Затриманий – 45-річний мешканець Київської області із кримінальним минулим", – повідомили в поліції.

Там також зазначили, що вбивство попередили у результаті успішно проведеної спецоперації. Відбувалася вона у кілька етапів.

Так, учора, 29 липня, близько 16-ї години на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, було інсценовано розстріл чоловіка у салоні автомобіля Mercedes-Benz S-Class. Інформація була широко розповсюджена в ЗМІ та використана як доказ для замовника злочину, повідомили в поліції.

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"Щойно правоохоронці успішно завершили оперативні заходи. Організатора затримали", - додали у Нацполіції.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, слідчі ДБР затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас. Так, у ході багатоходової спецоперації, правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі грошей, в якості оплати за злочин, затримали його організатора.