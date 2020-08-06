На трассе "Днепр - Николаев" столкнулись грузовик и легковушка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На трассе "Днепр - Николаев" столкнулись грузовик MAN и легковушка Scania, один человек травмирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области, передает УНН.
"5 августа в 16:35 по экстренным номером "101" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 305 км автодороги Н-11 "Днепр - Николаев" в Витовском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в одной из машин пострадавший человек нуждался в помощи.
"Спасатели с помощью механизированного инструмента деблокировали пострадавшего водителя 1988 г.р. из транспортного средства и передали медикам. В дальнейшем он был госпитализирован в Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Водитель другого автомобиля не пострадал", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, вблизи Николаева с грузовиком КамАЗ столкнулись восемь автомобилей, среди пострадавших - малолетний ребенок.