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На трасі "Дніпро – Миколаїв" зіткнулись вантажівка та легковик

Київ • УНН

 • 13355 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. На трасі "Дніпро – Миколаїв" зіткнулись вантажівка MAN та легковик Scania, одна людина травмована. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області, передає УНН.

"5 серпня о 16:35 за екстреним номером "101" надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на 305 км автодороги Н-11 "Дніпро – Миколаїв" у Вітовському районі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в одній з автівок постраждалий чоловік потребував допомоги.

"Рятувальники за допомогою механізованого інструменту деблокували постраждалого водія 1988 р. н. із транспортного засобу та передали медикам. В подальшому його госпіталізовано до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Керманич іншої автівки не постраждав", – повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, поблизу Миколаєва з вантажівкою КамАЗ зіткнулися вісім автівок, серед постраждалих – малолітня дитина.

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