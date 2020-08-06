На трасі "Дніпро – Миколаїв" зіткнулись вантажівка та легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На трасі "Дніпро – Миколаїв" зіткнулись вантажівка MAN та легковик Scania, одна людина травмована. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області, передає УНН.
"5 серпня о 16:35 за екстреним номером "101" надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на 305 км автодороги Н-11 "Дніпро – Миколаїв" у Вітовському районі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в одній з автівок постраждалий чоловік потребував допомоги.
"Рятувальники за допомогою механізованого інструменту деблокували постраждалого водія 1988 р. н. із транспортного засобу та передали медикам. В подальшому його госпіталізовано до Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Керманич іншої автівки не постраждав", – повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, поблизу Миколаєва з вантажівкою КамАЗ зіткнулися вісім автівок, серед постраждалих – малолітня дитина.