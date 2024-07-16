На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

Страна-террорист несет значительные потери на Торецком направлении Донецкой области. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

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По информации, вражеские войска сталкиваются с большими потерями техники и личного состава на Торецком направлении Донецкой области. По словам агента "АТЕШ", военнослужащего одного из подразделений 27-й мотострелковой дивизии, в последнее время наблюдается интенсивная переброска личного состава и техники на это направление.

Следовательно, личный состав террористической армии бросают на так называемые "мясные" штурмы, что приводит к значительным потерям среди солдат. Потери восполняют командированными военнослужащими, что свидетельствует о высоком уровне потерь среди регулярных подразделений. Командование вражеской армии, по словам агента, получило приказ взять Торецк любой ценой, несмотря на потери техники и личного состава.

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