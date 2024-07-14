Украинские партизаны провели разведку стратегически важного завода "СИБМАШ" в Тюмени, который производит и ремонтирует ключевые компоненты для российской военной техники, ракетных и артиллерийских систем.
Украинские партизаны провели разведку стратегического завода "СИБМАШ" в тюмени, который обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Наш агент изучил стратегически важный завод и его слабые места. Завод обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем. Завод занимается обновлением систем управления и навигации. Из-за санкций, которые привели к проблемам импорта высокотехнологичных процессоров, возникли огромные проблемы с развитием инерционных навигационных систем,
Детали
Отмечается, что полный вывод завода из строя может сократить обслуживание и производство комплектующих для 1000 единиц военной техники России ежемесячно, к чему мы и стремимся.
Партизаны провели разведку военного госпиталя в Севастополе - "АТЭШ"11 июля 2024, 12:08 • 23446 просмотров