Украинские партизаны провели разведку стратегического завода "СИБМАШ" в тюмени, который обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Наш агент изучил стратегически важный завод и его слабые места. Завод обеспечивает производство, ремонт и восстановление ключевых компонентов военной техники, ракетных и артиллерийских систем. Завод занимается обновлением систем управления и навигации. Из-за санкций, которые привели к проблемам импорта высокотехнологичных процессоров, возникли огромные проблемы с развитием инерционных навигационных систем, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что полный вывод завода из строя может сократить обслуживание и производство комплектующих для 1000 единиц военной техники России ежемесячно, к чему мы и стремимся.

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