На фоне больших потерь в Украине: в росгвардии проводят кадровые изменения – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В росгвардии на фоне значительных потерь в войне против Украины проводят кадровые ротации. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
Генерал-лейтенант Сергей Власенко отстранен от должности начальника штаба – первого заместителя командующего северокавказского округа войск росгвардии. Вместо него назначен генерал-лейтенант Анатолий Маликов. До этого Маликов занимал должность начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ федеральной службы войск росгвардии.
Последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения задач во время вооруженной агрессии против Украины, что привело к значительным потерям личного состава и военной техники.
Напомним
В Северодонецк в Луганской области каждый день могут подвозить 30 солдат и офицеров рф, которые там же и погибают. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире украинского телемарафона.