На тлі великих втрат в Україні: у росгвардії проводять кадрові зміни – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У росгвардії на тлі значних втрат у війні проти України проводять кадрові ротації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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Генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії. Замість нього призначено генерал-лейтенанта Анатолія Малікова. До цього Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ росгвардії.
Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.
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