На фоне расширения "красной" зоны за сутки вакцинировали рекордную 251 тысячу украинцев

КИЕВ. 21 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,7 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15 миллионов прививок, за последние сутки из которых - рекордную 251 тысячу, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.