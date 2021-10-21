На фоне расширения "красной" зоны за сутки вакцинировали рекордную 251 тысячу украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,7 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15 миллионов прививок, за последние сутки из которых - рекордную 251 тысячу, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"За сутки в Украине 251 254 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы - 85 605 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
С начала прививочной кампании получили одну дозу - 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 117 165 прививок.
По данным Минздрава, 94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, но позже эти темпы снизились до 70 тысяч.
Но последние три дня этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власть Днепра заявляла, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация и в Запорожье, Одессе.
Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. С 23 октября список "красных" регионов пополнит Сумская область.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также "на грани красной зоны".
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