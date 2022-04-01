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На временно занятых территориях оккупанты используют дома местных жителей для размещения личного состава - Генштаб

Киев • УНН

 • 172298 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На временно занятых территориях враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На временно занятых территориях оккупанты используют дома местных жителей для размещения личного состава - Генштаб

Детали

Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с беларусью.

Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были похищены российскими захватчиками во время временного занятия территорий.

Кроме того, противник осуществляет вывоз имущества, которое было награблено.

На временно занятых территориях враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и совершение насилия в отношении граждан Украины.

В отдельных районах, временно занятых врагом, оккупанты пытаются вынудить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы.

Также сбито БПЛА типа "Орлан-10". Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отходящего врага, прорывают оборонительные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

Напомним 

Оккупанты накапливают потенциал для ударов на Донбассе, Мариуполе и Харьковском направлении.

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