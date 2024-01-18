На Тернопольщине маршрутка столкнулась с двумя грузовиками: восемь пострадавших
В Тернопольской области маршрутный автобус столкнулся с двумя грузовиками, в результате чего восемь человек были госпитализированы. По факту аварии ведется расследование, у водителей отобраны образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
В Киеве переименовали несколько станций городской электрички и железнодорожный мост
Киевский городской совет переименовал 10 объектов городского железнодорожного транспорта, среди которых один железнодорожный вокзал, восемь железнодорожных платформ и железнодорожный мост через реки Днепр и Десенка.
Под Авдеевкой россияне десантируют пехоту с бронетехники, но при этом обычно теряют танки - Штупун
Возле Авдеевки россияне снова начали активно использовать бронетехнику, однако Силы обороны Украины успешно ее уничтожают.
Данилов: тайные переговоры между Украиной и рф - ерунда и дезинформация
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг заявления о секретных переговорах между Украиной и россией как дезинформацию.
Европарламент призывает Совет ЕС определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС"
Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет ЕС расследовать потенциальные "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС" со стороны Венгрии. Парламент также выразил обеспокоенность предстоящим председательством Венгрии в Совете ЕС.
Исторический шаг: Молдова изменила советскую аббревиатуру для аэропорта Кишинева
Международный аэропорт Кишинева обновил свой трехбуквенный код с KIV на RMO, что означает Республика Молдова. Это изменение является частью процесса определения идентичности аэропорта и приведения его в соответствие с современными авиационными стандартами.
Польша продлила временную защиту украинцев до марта 2025 года
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года. Эта мера позволяет украинцам продолжать жить, работать и учиться в Польше без необходимости подавать заявление на получение нового удостоверения.
Данилов: мы не можем насильно вернуть из-за границы в Украину призывников
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна не может принудительно вернуть призывников, проживающих за рубежом.
Суд сегодня не будет избирать меру пресечения Гринкевичам
Суд сегодня не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения львовским бизнесменам Игорю Гринкевичу и его сыну Роману.
В рф заявили, что "украинская ДРГ" якобы пыталась проникнуть на брянщину
Российские телеграм-каналы сообщают о якобы попытке проникновения на территорию россии "украинской диверсионной группы" из 20 человек вблизи. Группа, вооруженная автоматами, пулеметами и гранатами, якобы отступила с потерями.