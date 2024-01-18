На Тернопольщине маршрутка столкнулась с двумя грузовиками: восемь пострадавших

В Тернопольской области маршрутный автобус столкнулся с двумя грузовиками, известно о 8 пострадавших, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Восемь человек с телесными повреждениями различной степени тяжести попали в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Авария случилась 18 января около 14:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, возле поворота к селу Остров, не разминулись маршрутный автобус и два грузовика.

Всех травмированных доставили в больницу.

У водителей возьмут образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР в соответствии со статьей 286 УКУ.

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