На Тернопільщині маршрутка зіткнулася із двома вантажівками: восьмеро постраждалих
Київ • УНН
У Тернопільській області маршрутний автобус зіткнувся з двома вантажівками, в результаті чого вісім осіб було госпіталізовано. За фактом аварії ведеться розслідування, у водіїв відібрані зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
У Тернопільській області маршрутний автобус зіткнувся із двома вантажівками, відомо про 8 постраждалих, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Восьмеро людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні у результаті дорожньо-транспортної пригоди", - ідеться у повідомленні.
Аварія трапилася 18 січня близько 14:00. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, біля повороту до села Острів, не розминулися маршрутний автобус та дві вантажівки.
Усіх травмованих доправили до лікарні.
У водіїв візьмуть зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.
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